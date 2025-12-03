Риэлтор Правоторина оценила скандальную квартиру Долиной

«В таком бюджете ремонт не берётся особенно во внимание, если он действительно там не супердизайнерский. Но даже если остромодные интерьеры, то это влияет скорее не на цену, а на скорость продажи. Действительно красивую, современную квартиру купят быстрее. Если брать во внимание квартиру Долиной, то это сильно на любителя, — сказала она и добавила. — Кто-то берет квартиру и будет жить прямо так, кого-то это устроит. Но в основном люди делают ремонт по своему вкусу после покупки».