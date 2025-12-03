Риэлтор Правоторина оценила скандальную квартиру Долиной

История с мошенничеством с квартирой артистки Ларисы Долиной в Хамовниках вызвала пристальное внимание публики. Многие обратили внимание на неординарный дизайн помещений. Для aif.ru элитную недвижимость оценила риэлтор Алина Правоторина.
«Почему-то именно такие интерьеры достаточно часто встречаются в богемной среде. Вот подобные люди любят так называемый “стиль Людовика”: цыганщину, золото», — отметила собеседница издания.
По словам риэлтора, этот стиль не является современным.
«Это очень сильно на любителя, скажем так. Я бы не назвала этот стиль современным, но это дорогие материалы, это дорогие дизайнеры», — объяснила Правоторина.
Она отметила, что наличие и качество ремонта влияет на скорость продажи элитной недвижимости, но не на нее стоимость.
«В таком бюджете ремонт не берётся особенно во внимание, если он действительно там не супердизайнерский. Но даже если остромодные интерьеры, то это влияет скорее не на цену, а на скорость продажи. Действительно красивую, современную квартиру купят быстрее. Если брать во внимание квартиру Долиной, то это сильно на любителя, — сказала она и добавила. — Кто-то берет квартиру и будет жить прямо так, кого-то это устроит. Но в основном люди делают ремонт по своему вкусу после покупки».
Напомним, история с мошенничеством с квартирой Долиной началась в 2024 году. В течение нескольких месяцев мошенники «вели» артистку, вынудив ее продать квартиру и передать им полученные средства, а также сбережения. Позже Долина обратилась в суд, чтобы аннулировать сделку. Суд встал на ее сторону, оставив покупательницу Полину Лурье и без недвижимости, и без денег. Адвокат покупательницы заявила, что готовит жалобу в Верховный Суд.