На трассе Р-257 «Енисей» столкнулись два грузовика и легковушка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня ночью на 108-м километре трассы Р-257 «Енисей» произошло ДТП с тремя автомобилями.

Источник: НИА Красноярск

«Шевроле Круз», двигаясь из Дивногорска в сторону Балахты, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Вольво». Из-за столкновения в легковушку сзади въехал грузовик «Скания».

В ДТП пострадали водитель «Скании», а также пассажиры легкового автомобиля — двое взрослых и 1,5-летний ребенок.

За рулем «Шевроле» находился 62-летний мужчина, уточняют в краевой Госавтоинспекции и напоминают: «При движении на автомобиле в сложных погодных условиях необходимо снижать скорость и избегать аварийно-опасных маневров. Водители, помните: вас ждут дома!».