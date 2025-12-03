На трассе «Сибирь» в Красноярском крае загорелся большегруз

3 декабря подробностями происшествия поделились в «Противопожарной охране Красноярского края». По предварительной информации, водитель большегруза, следовавшего в сторону Красноярска, заметил огонь из-под капота. Он остановил машину и пытался потушить пламя самостоятельно, но не справился и позвонил в экстренные службы.