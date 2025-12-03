Ричмонд
На трассе «Сибирь» в Красноярском крае загорелся большегруз

В Емельяновском округе пожарные тушили вспыхнувший на ходу грузовик.

Источник: Комсомольская правда

2 декабря на трассе «Сибирь» в Емельяновском округе Красноярского края загорелся грузовик с полуприцепом. Инцидент произошел накануне на 738 километре автодороги.

3 декабря подробностями происшествия поделились в «Противопожарной охране Красноярского края». По предварительной информации, водитель большегруза, следовавшего в сторону Красноярска, заметил огонь из-под капота. Он остановил машину и пытался потушить пламя самостоятельно, но не справился и позвонил в экстренные службы.

Огонь быстро перекинулся на кабину автомобиля, она успела выгореть до приезда пожарных из расположенного неподалеку от места ДТП поселка Кедровый. Полуприцеп с грузом им удалось отстоять.

При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняют специалисты. Скорее всего, к нему привела вовремя неустраненная техническая неисправность.