За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 18 пожаров — трое человек травмированы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Устюг Емельяновского района ликвидировано возгорание в жилом доме площадью 66 кв. м.

Источник: AP 2024

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались два человека, один человек получил травмы. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС России и три единицы техники. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки.

На проспекте Красноярский рабочий в Красноярске днём произошло возгорание в квартире. Пострадали два человека. Огонь на площади 2 кв. м ликвидировали 18 специалистов МЧС России с привлечением шести единиц спецтехники. По данным краевого МЧС причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.