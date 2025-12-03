За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 18 пожаров — трое человек травмированы

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались два человека, один человек получил травмы. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС России и три единицы техники. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки.
На проспекте Красноярский рабочий в Красноярске днём произошло возгорание в квартире. Пострадали два человека. Огонь на площади 2 кв. м ликвидировали 18 специалистов МЧС России с привлечением шести единиц спецтехники. По данным краевого МЧС причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.