За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 18 пожаров — трое человек травмированы

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались два человека, один человек получил травмы. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС России и три единицы техники. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки.