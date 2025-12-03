Исчезновение Усольцевых связали с аномальной активностью солнца

Автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов рассказал aif.ru, как активность солнца может быть связана с исчезновением Усольцевых в красноярской тайге.
«Солнечная активность — это фактор, образно говоря, “спусковой крючок” и “мощнейший триггер” для аварий, трагедий и катастроф, так как оказывает сильное воздействие на энергетические процессы», — сказал Буянов.
Как он пояснил, активности Солнца подвержены неустойчивые состояния: как в природе, так и в психике людей.
«Катастрофа происходит, когда неустойчивое погода — ее ухудшение, усиление циклонов, например, во время похода в горах совпадает с энергетическим ударом Солнца. Также такой удар вместе с другими факторами влияет на психику людей, вызывая неврозы и психозы, что, конечно же, может привести к неверным решениям и панике в критических ситуациях», — сказал Буянов.
Таким образом, в случае с Усольцевыми вполне могла сработать цепь случайных совпадений неустойчивости: неправильная оценка опасности, наложение погодных факторов и, возможно, психологический надлом, который был усилен влиянием космической погоды.
Интересно, что 28 сентября, в день пропажи семьи в красноярской тайге, произошла импульсная вспышка на Солнце класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск.
«Аварийность — это вопрос вообще очень непростой. Дело в том, что мы прошли пик солнечной активности где-то в августе-сентябре прошлого года, но повышенная энергетика сохраняется и сейчас. Поэтому и аварийность довольно-таки серьезная», — подытожил Буянов.
Ранее Буянов заявил, что склоняется к версии, согласно которой Усольцевы заблудились и замёрзли. Он также допустил, кого семья могла встретить в тайге перед своим исчезновением.
Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок этого года. Сергей, Ирина и маленькая Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Больше никто их не видел. Волонтер и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.
Ранее знакомый Сергея Усольцева, исследователь Валентин Дегтярев в беседе с aif.ru заявил, что в гибели семьи (он считает, что они уже мертвы) виновато третьей лицо, которое пошло на убийство Усольцевых из корыстных побуждений.