Под Новосибирском чиновник отправил на отдых «не тех» детей

Как выяснилось, подсудимый, занимая должность замначальника «Центра социальной помощи населения Доволенского района», в 2019 и 2021 годах выдал льготные путевки в детские лагеря тем, кто не имел на это законного права. За счёт государства отдохнули 18 детей, чьи семьи не числились в категории находящихся в трудной жизненной ситуации. Общая сумма необоснованных расходов превысила 275 тысяч рублей.