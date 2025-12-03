Главарь лжериелторов Хабаровска отправится за решетку

В Хабаровске окончательно решилась судьба преступной группы, которая обманывала людей, желавших снять жилье. Апелляция оставила в силе суровый приговор организатору схемы, отправив ее в колонию на реальный срок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мошенники создали целое фиктивное агентство недвижимости. Его руководительница, индивидуальный предприниматель, собрала команду из пяти человек. Они размещали в интернете привлекательные объявления об аренде квартир, которых на самом деле не существовало. Когда обманутые клиенты приходили в офис, с ними заключали договор и брали деньги — от шести до восьми тысяч рублей якобы за комиссию и первый месяц проживания.
Для видимости законности один из участников банды даже выдавал себя за агента, принимал платежи и давал контакты «собственника». Эту роль играл другой член группы. Он договаривался о просмотре, а в последний момент отменял встречу и блокировал телефон. Когда люди возвращались в офис за объяснениями, им хладнокровно заявляли, что услуги оказаны, а за действия «собственника» агентство не отвечает. Таким способом они обманули своих клиентов 23 раза.
Суд учел, что все потерпевшие в итоге получили назад свои деньги, поскольку ущерб был полностью возмещен. Это стало смягчающим обстоятельством. Однако организатору группы, которая придумала всю эту схему, избежать тюрьмы не удалось. Сначала ей дали четыре года и восемь месяцев колонии общего режима, но апелляция немного снизила срок — до четырех лет лишения свободы. Судья четко указал, что исправить такую мошенницу без изоляции от общества невозможно.
Остальные четверо участников группы, которые выполняли указания, получили условные сроки от 3,5 до 4,5 года. Суд счел, что они могут исправиться, не находясь в тюрьме, но теперь им придется доказать это своим поведением в течение длительного испытательного срока.