Главарь лжериелторов Хабаровска отправится за решетку

Для видимости законности один из участников банды даже выдавал себя за агента, принимал платежи и давал контакты «собственника». Эту роль играл другой член группы. Он договаривался о просмотре, а в последний момент отменял встречу и блокировал телефон. Когда люди возвращались в офис за объяснениями, им хладнокровно заявляли, что услуги оказаны, а за действия «собственника» агентство не отвечает. Таким способом они обманули своих клиентов 23 раза.