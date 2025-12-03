Подростка в Приморье приговорили к лишению свободы за смертельное ДТП

Юный житель села Тихменево Лесозаводского округа, в силу возраста не имевший права на управление легковыми автомобилями, управлял транспортным средством Nissan Juke, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Порулить ему разрешил владелец машины, поехавший с подростком в качестве пассажира. Неопытный и нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota Prius, ехавший в попутном направлении.
Пассажир «Ниссана» погиб. Водитель и пассажиры «Приуса» получили травмы, также пострадал сам виновник аварии. Юноша не был пристёгнут ремнём безопасности (как, впрочем, и второй водитель).
Молодого человека признали виновным в нарушении ПДД с тяжкими последствиями (пункты «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ) и приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Также суд запретил юноше заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о приговоре женщине, которая, находясь в состоянии опьянения, доверила управление автомобилем своей 13-летней дочери. Кроме них, в салоне находилось ещё пятеро пассажиров. Девочка ожидаемо не справилась с управлением и врезалась в дерево на улице Первомайской в Дальнереченске, что привело к гибели одного из пассажиров, мужчины 1990 года рождения, и травмированию самой девочки и ещё нескольких пассажиров. За причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности 31-летнюю мать девочки приговорили к двум годам ограничения свободы.