Подростка в Приморье приговорили к лишению свободы за смертельное ДТП

Ранее сообщалось о приговоре женщине, которая, находясь в состоянии опьянения, доверила управление автомобилем своей 13-летней дочери. Кроме них, в салоне находилось ещё пятеро пассажиров. Девочка ожидаемо не справилась с управлением и врезалась в дерево на улице Первомайской в Дальнереченске, что привело к гибели одного из пассажиров, мужчины 1990 года рождения, и травмированию самой девочки и ещё нескольких пассажиров. За причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности 31-летнюю мать девочки приговорили к двум годам ограничения свободы.