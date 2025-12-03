Исследователь группы Дятлова назвал ошибку пропавших в тайге Усольцевых

Автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов рассказал aif.ru об ошибке, которую могли допустить Усольцевы в красноярской тайге, которая привела к фатальным последствиям.
Эксперт отметил, что, скорее всего, с семьей произошел несчастный случай, связанный с тем, что она заблудилась, и именно такой версии он придерживается.
Он допустил, что Усольцевы могли запаниковать и действовать спонтанно.
«В условиях, в которых они оказались, важно быть собранным и постараться выйти на какой-то линейный ориентир и двигаться по нему, например, двигаться по потоку речки. Потому что потоки ведут к большой реке, где обычно живут люди», — сказал Буянов.
Он добавил, что Усольцевы в итоге, видимо, заблудились и промокли.
«А люди в переохлажденном состоянии начинают, в том числе, совершать психологически неверные поступки», — подытожил эксперт.
Ранее Буянов допустил, кого семья могла встретить в тайге перед своим исчезновением.
Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок этого года. Сергей, Ирина и маленькая Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Больше никто их не видел. Волонтер и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.
Ранее знакомый Сергея Усольцева, исследователь Валентин Дегтярев в беседе с aif.ru заявил, что в гибели семьи (он считает, что они уже мертвы) виновато третьей лицо, которое пошло на убийство Усольцевых из корыстных побуждений.