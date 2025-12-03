«Скорая» не смогла проехать к дому пациента из-за самоуправства председателя ДНТ во Владивостоке — соцсети

По словам местных жителей, на проезд по дороге через ДНТ был наложен публичный сервитут в 2016 году — проездом могут пользоваться все желающие. Однако шлагбаумом на въезде на территорию товарищества управляют только его члены. Жители переулка Ярошенко, который к «Искусству» не относится, но единственный проезд к нему проходит по территории за шлагбаумом, недавно были удалены из базы доступа, им предложили добираться до своих участков через лес.