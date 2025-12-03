«Скорая» не смогла проехать к дому пациента из-за самоуправства председателя ДНТ во Владивостоке — соцсети

По словам местных жителей, на проезд по дороге через ДНТ был наложен публичный сервитут в 2016 году — проездом могут пользоваться все желающие. Однако шлагбаумом на въезде на территорию товарищества управляют только его члены. Жители переулка Ярошенко, который к «Искусству» не относится, но единственный проезд к нему проходит по территории за шлагбаумом, недавно были удалены из базы доступа, им предложили добираться до своих участков через лес.
Так как возле шлагбаума нет поста охранника, им управляют сами дачники «Искусства», жителям переулка приходилось дожидаться автомобиля кого-то из членов товарищества, чтобы проехать следом за ним следом. Но на прошлой неделе, как утверждают жители, руководство ДНТ пригнало экскаватор, и рабочий выкопал траншею на подъезде к переулку, полностью заблокировав проезд.
В числе жителей переулка Ярошенко, лишённых возможности проехать к участкам — пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. На днях одному из детей потребовалась скорая медицинская помощь, но автомобиль экстренной службы не смог доехать до нужного адреса из-за траншеи, пишут граждане.
По словам жителей переулка, администрации Владивостока о ситуации известно, мэрия уже требовала у председателя ДНТ предоставить людям доступ на территорию. Но он все требования игнорирует. Дело уже дошло до суда, заседание назначено на 20 января 2026 года, и жители переживают, что пока проезд будет оставаться заблокированным на протяжении почти двух месяцев, а с учётом времени на исполнение судебного решения — ещё дольше, из-за перекрытия может произойти какое-нибудь несчастье. Граждане надеются довести ситуацию до прокуратуры, чтобы ускорить восстановление публичного сервитута.