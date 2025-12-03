Сергея Жукова признали потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве

Лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве в отношении генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщил представитель музыканта Петро Шекшеев.
— Сергей Жуков и Алексей Потехин признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении Андрея Черкасова, — цитирует его РИА Новости.
По словам Шекшеева, уголовное дело сдвинулось с мертвой точки и начались активные следственные действия.
— Жуков всегда говорил, что на самом деле являлся автором этих произведений, права на которые заявлял Черкасов. Никаких правовых оснований для подобных претензий у него и «Джема» не было. Сергей уверен, что следствие, а потом суд поставят справедливую точку в данном деле, — добавил он в беседе с агентством.
Представитель экс-продюсера группы Андрея Маликова ранее сообщал, что тот передал права на фонограммы «Джему» по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года.
29 ноября сотрудники полиции в Москве задержали Андрея Черкасова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Позже суд после допроса обвиняемого арестовал его по просьбе следствия. По предварительным данным, Черкасов и еще несколько лиц «предприняли незаконные» действия по блокировкам фильма «Руки вверх!» на площадках «Кинопоиск», «Премьер», «Иви» и «Старт».