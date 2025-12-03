Тюремная надзирательница призналась в сексе с зеком и передаче наркотиков

Оба обвиняемых также признали вину в незаконной передаче на территорию исправительного учреждения двух мобильных телефонов, каннабиса, а также в незаконной электронной передаче изображения из тюрьмы. Отдельный эпизод связан с HMP Peterborough, где, по данным следствия, с декабря 2024 года по март 2025 года также осуществлялась передача цифровых материалов. Уинклесс дополнительно сознался в хранении устройства с SIM-картой в декабре без разрешения администрации.