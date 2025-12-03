Тюремная надзирательница призналась в сексе с зеком и передаче наркотиков

В Великобритании продолжается разбирательство по делу о нарушениях в тюрьме строгого режима. На слушании в суде Короны Нортгемптона бывшая сотрудница учреждения и один из осуждённых признали вину в сексе, злоупотреблении служебными полномочиями и незаконных передачах внутрь колонии.
Согласно материалам суда, 19-летняя Алисия Новас, служившая тюремным офицером, вступила в запрещённые отношения с 30-летним заключённым Декланом Уинклессом. Следствие установило, что в период с августа по декабрь 2024 года она передала ему свой номер телефона, сознательно скрывала наличие у него мобильного устройства и каннабиса, нарушив тем самым служебный регламент. Уинклесс признал, что содействовал всем эпизодам.
Оба обвиняемых также признали вину в незаконной передаче на территорию исправительного учреждения двух мобильных телефонов, каннабиса, а также в незаконной электронной передаче изображения из тюрьмы. Отдельный эпизод связан с HMP Peterborough, где, по данным следствия, с декабря 2024 года по март 2025 года также осуществлялась передача цифровых материалов. Уинклесс дополнительно сознался в хранении устройства с SIM-картой в декабре без разрешения администрации.
Новас на заседании присутствовала лично, одетая в чёрную одежду. Уинклесс участвовал по видеосвязи из тюрьмы в Кенте. Обвиняемые ограничились подтверждением имён и признанием вины. Прокурор фактические обстоятельства дела на предварительном слушании не озвучил.
До заседания Новас находилась под условным залогом, однако после признания вины её взяли под стражу. В зрительской галерее присутствовала женщина, которая расплакалась, узнав о решении суда.
Окончательный приговор обоим назначат 5 января 2026 года.
Читайте также: Стало известно, что фонд дочери Ларисы Долиной ликвидирован по решению суда.