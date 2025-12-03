Ричмонд
В Красноярском крае бизнесмен получил срок за незаконную рубку леса

В Нижнеингашском районе вынесен приговор по делу о незаконной рубке леса.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае бизнесмен получил срок за незаконную рубку леса. Полицейские выяснили, что с ноября 2022 по апрель 2023 года 49-летний мужчина, имеющий необходимую технику, заготовил древесину на территории Тугушинского участкового лесничества.

При этом предприниматель нанял работника без официального трудоустройства и ввел его в заблуждение о наличии необходимых для работы документов. В результате «черный лесоруб» уничтожил 264,8 кубических метров древесины на 1,7 миллиона рублей.

По статье «Незаконная рубка лесных насаждений» бизнесмену дали три года и три месяца лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Северо-Енисейске перед судом предстанет 53-летняя руководитель муниципального предприятия, которую проверяют по делу о растрате.