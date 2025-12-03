Ричмонд
Выяснилось, что продюсер «Ласкового мая» действительно сбежал из России в США

В рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с роялти на песни группы «Ласковый май», всплыли новые сведения о местонахождении бывшего продюсера коллектива Андрея Разина.

В рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с роялти на песни группы «Ласковый май», всплыли новые сведения о местонахождении бывшего продюсера коллектива Андрея Разина.

Как следует из показаний его экс-водителя, Разин сейчас живёт в США. Эта информация содержится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомилось следствие.

Бывший водитель продюсера рассказал, что в своё время получал от него 50 тысяч рублей ежемесячно, а последний разговор состоялся в 2023 году, когда Разин, по словам свидетеля, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Разин проходит по делу о крупном мошенничестве. По версии следствия, он на протяжении нескольких лет использовал поддельный договор с автором хитов «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым, что позволило ему получать роялти за популярные композиции. Адвокат Кузнецова заявила, что продюсер незаконно заработал около 500 млн рублей.

Читайте также: Стало известно, что спор о квартире Ларисы Долиной дошёл до Верховного суда.