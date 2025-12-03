В Тамбовской области загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

«Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима», — написал Первышов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на место оперативно прибыли пожарные расчёты и представители правоохранительных органов.
«Привлечены все необходимые силы и средства», — добавил глава региона.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что в Туапсинском муниципальном округе два человека получили лёгкие травмы в результате атаки БПЛА ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше