В Тамбовской области загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

В ночь на 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание. По словам главы региона Евгения Первышова, причиной стало падение обломков беспилотника.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима», — написал Первышов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на место оперативно прибыли пожарные расчёты и представители правоохранительных органов.

«Привлечены все необходимые силы и средства», — добавил глава региона.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что в Туапсинском муниципальном округе два человека получили лёгкие травмы в результате атаки БПЛА ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше