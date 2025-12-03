72-летний омич задушил племянницу за аморальный образ жизни

Прокуратура Саргатского района направила в суд уголовное дело в отношении 72-летнего местного жителя. Дедушка задушил собственную племянницу.
Как рассказали в прокуратуре, преступление было совершено 27 августа нынешнего года. Между родственниками вспыхнул конфликт на почве аморального образа жизни женщины. 41-летняя племянница пила, гуляла и была лишена родительских прав в отношении своих детей. Племянница жила у 72-летнего дяди, который в конце концов ее художеств не вынес.
Задушив женщину, мужчина позвонил ее матери, своей сестре, и во всем признался. Санкция статьи «Убийство», по которой будут судить омича, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Судя по предъявленному обвинению, состояния аффекта судебно-психиатрическая экспертиза у него не выявила.