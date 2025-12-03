72-летний омич задушил племянницу за аморальный образ жизни

Как рассказали в прокуратуре, преступление было совершено 27 августа нынешнего года. Между родственниками вспыхнул конфликт на почве аморального образа жизни женщины. 41-летняя племянница пила, гуляла и была лишена родительских прав в отношении своих детей. Племянница жила у 72-летнего дяди, который в конце концов ее художеств не вынес.