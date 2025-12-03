Ричмонд
Мошенники выдают себя за сотрудников Минприроды Прикамья и пишут пермякам

Граждан просят быть внимательными.

Источник: Комсомольская правда

Министерство природных ресурсов Пермского края предупреждает жителей о случаях мошенничества. В Telegram появились поддельные аккаунты, которые представляются сотрудниками ведомства и рассылают сообщения с целью получить личные данные пользователей.

Граждан просят быть внимательными: если вам пришло сообщение с предложением перейти в якобы «госуслужебный» чат-бот или выполнить какие-либо действия, не реагируйте и сразу блокируйте отправителя.

Если вы столкнулись с мошенниками или заметили подозрительную активность, в Министерстве рекомендуют незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.