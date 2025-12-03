В российском регионе загорелась нефтебаза из-за атаки БПЛА ВСУ

На нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание, вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата.
Губернатор региона Евгений Первышов сообщил в своём Telegram-канале, что инцидент случился ночью 3 декабря из-за атаки БПЛА ВСУ.
По словам главы области, на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчёты и сотрудники правоохранительных органов, были задействованы все необходимые силы для ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что в Северском районе повреждения после атаки БПЛА зафиксировали по 20 адресам.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше