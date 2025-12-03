Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском регионе загорелась нефтебаза из-за атаки БПЛА ВСУ

На нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание, вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата.

На нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание, вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата.

Губернатор региона Евгений Первышов сообщил в своём Telegram-канале, что инцидент случился ночью 3 декабря из-за атаки БПЛА ВСУ.

По словам главы области, на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчёты и сотрудники правоохранительных органов, были задействованы все необходимые силы для ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в Северском районе повреждения после атаки БПЛА зафиксировали по 20 адресам.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше