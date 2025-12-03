Прокуратура обжалует приговор экс-депутату Думы Братска Игорю Бобкову, которого осудили за получение коммерческого подкупа

Ранее городской суд установил, что в должности директора по литейному производству Братского алюминиевого завода Бобков получал от коммерческих организаций деньги за приоритетную и беспрепятственную поставку сырья на завод и недопуск к поставке иных поставщиков. Правоохранители установили, что общая сумма полученного коммерческого подкупа составила более 16 миллионов рублей за пять лет: с 2017 по 2022 годы.
Суд признал Бобкова виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы условно. Кроме этого, суд постановил, что осужденный должен выплатить штраф в размере полученного подкупа.
Апелляционную жалобу прокуратуры на приговор должен рассмотреть Иркутский областной суд. До этого судебный акт считается не вступившим в законную силу. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.
Игорь Бобков в Думу Братска избирался трижды. Первый раз — в 2014 году, затем — в 2019-м. Зимой 2022 года он принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий, объяснив это «причинами личного характера». Однако уже осенью того же года выиграл довыборы по тому же округу, который представлял ранее. В выборах депутатов Думы Братска в 2024 году Игорь Бобков принимать участие не стал.