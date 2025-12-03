Прокуратура обжалует приговор экс-депутату Думы Братска Игорю Бобкову, которого осудили за получение коммерческого подкупа

Игорь Бобков в Думу Братска избирался трижды. Первый раз — в 2014 году, затем — в 2019-м. Зимой 2022 года он принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий, объяснив это «причинами личного характера». Однако уже осенью того же года выиграл довыборы по тому же округу, который представлял ранее. В выборах депутатов Думы Братска в 2024 году Игорь Бобков принимать участие не стал.