Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура обжалует приговор экс-депутату Думы Братска Игорю Бобкову, которого осудили за получение коммерческого подкупа

Прокуратура обжалует приговор, вынесенный бывшему депутату Думы Братска Игорю Бобкову. Он получил условный срок за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере. Запись о поступившей апелляционной жалобе размещена в электронной картотеке Братского городского суда, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Ранее городской суд установил, что в должности директора по литейному производству Братского алюминиевого завода Бобков получал от коммерческих организаций деньги за приоритетную и беспрепятственную поставку сырья на завод и недопуск к поставке иных поставщиков. Правоохранители установили, что общая сумма полученного коммерческого подкупа составила более 16 миллионов рублей за пять лет: с 2017 по 2022 годы.

Суд признал Бобкова виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы условно. Кроме этого, суд постановил, что осужденный должен выплатить штраф в размере полученного подкупа.

Апелляционную жалобу прокуратуры на приговор должен рассмотреть Иркутский областной суд. До этого судебный акт считается не вступившим в законную силу. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

Игорь Бобков в Думу Братска избирался трижды. Первый раз — в 2014 году, затем — в 2019-м. Зимой 2022 года он принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий, объяснив это «причинами личного характера». Однако уже осенью того же года выиграл довыборы по тому же округу, который представлял ранее. В выборах депутатов Думы Братска в 2024 году Игорь Бобков принимать участие не стал.