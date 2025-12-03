Пожар произошел на нефтебазе в Тамбовской области из-за атаки беспилотника ВСУ

Пожар произошел на нефтебазе в Тамбовской области после падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
— Ночью на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков украинского БПЛА, — написал он в Telegram-канале.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов, привлечены все необходимые силы и средства, добавил глава области.
2 декабря российские средства противовоздушной обороны в период с 17:00 до 20:00 ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины над Крымом. В этот момент шли переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника Соединенных Штатов Стива Уиткоффа по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
1 декабря глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о предотвращении атаки украинских дронов на регион — их сбили над территорией Каспийска.