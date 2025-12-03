Пропавшую со двора дома собаку нашли плывущей посреди океана

В США лабрадора, исчезнувшего со двора частного дома, нашли дрейфующим в океане спустя час поисков. История произошла у побережья, куда хозяев вывел сигнал с ошейника животного.
Согласно информации People, 23 ноября пропала домашняя собака по кличке Сэди. Черный лабрадор-ретривер бесшумно покинул участок, и владельцы — Алексис и Брэндон — сразу включили трекер на ее ошейнике. Сигнал уверенно указывал на пляж, расположенный примерно в 1,6 километра от дома.
На берегу пара столкнулась с серфером. По его словам, он наблюдал, как черную собаку унесло в море. После этого спасатели подняли судно и начали прочесывать район.
Операция затянулась более чем на час: сильное течение сносило поисковую группу, видимость периодически пропадала. Когда команда уже возвращалась, на волнах заметили темное пятно — собаку, медленно дрейфующую по направлению к открытому пространству.
Сэди вытащили из воды. По данным спасателей, животное выглядело вымотанным, но активно тянулось к людям. Лабрадора передали хозяевам на берегу. Пара, воссоединившись с питомцем, не скрыла эмоций.
