Мошенники выманили у нижегородцев более 71 млн рублей за неделю

Он заявил, что аккаунт мужчины на портале госуслуг якобы взломан, а его автомобиль уже выставлен на аукцион. Чтобы «спасти» машину, мужчине предложили продать её «проверенной» фирме и перевести полученные деньги на «казначейский счёт». Потерпевший поверил и, приехав в Арзамас, продал авто за 700 тысяч рублей, после чего перевёл всю сумму мошенникам. В другом случае родители школьника из Нижнего Новгорода получили сообщение в мессенджере от лжедиректора школы. Им предложили оплатить подготовительные занятия для детей и попросили внести предоплату. Родители перевели по 5300 рублей, но позже выяснилось, что директор ничего не отправляла и о занятиях не знала. Тогда обманутые обратились в полицию. 47-летний нижегородец стал жертвой ещё одной схемы.