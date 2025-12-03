Жуткий эффект: эксперт нашел общее у тайн группы Дятлова и семьи Усольцевых

«На хребте выше 800 метров, где не растёт лес, ветра уплотняют снег в так называемые снежные доски. Эти доски кажутся крепкими, но изнутри изъедены трещинами и лежат на слабой, разрушенной снежной подложке. Лавина такого типа может сойти даже на некрутом склоне (18−20 градусов). Группа подрезала пласт снежной доски снизу (на метр), чем и спровоцировала сход, который придавил палатку и нанёс травмы. Далее сработал комплекс факторов: травмы от лавины, арктический циклон (ночью пришли холодные фронты), сильнейший ураганный ветер (10−12 м/с), мороз до −31. Люди выскочили из палатки, потеряв головные уборы и рукавицы. Невозможно было откопать палатку из-за плотного снега и быстрого отказа рук от холода. Трое, попытавшихся вернуться к палатке, погибли, не пройдя и половины пути вверх по склону и против ветра. Остальные постепенно замёрзли внизу. Не хватило ребятам опыта», — рассказал Буянов.