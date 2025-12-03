Жуткий эффект: эксперт нашел общее у тайн группы Дятлова и семьи Усольцевых

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае осенью 2025 года, как и в своё время трагедия группы Дятлова, породило множество слухов и версий.
Aif.ru обратился к Евгению Буянову, известному исследователю туристических трагедий, автору книг о загадке гибели группы Дятлова, чтобы понять, какие причины могут стоять за внезапной пропажей людей в тайге.
Оказалось, между двумя громкими случаями можно провести немало параллелей.
Испытали паническую атаку.
Одной из главных причин гибели людей вдали от цивилизации может стать психологический надлом. Евгений Буянов ссылается на выводы исследователя Алена Бомбара, который изучал морские катастрофы.
«Многие люди погибали просто от отчаяния, от чисто психологического надлома — в тот момент, когда надо было сопротивляться. Они по какой-то причине отказывались от борьбы. Отчаяние, понимаете, и играет главную роль», — отмечает Буянов.
Применительно к исчезнувшим Усольцевым, эксперт считает, что с ними, скорее всего, произошел несчастный случай, связанный с тем, что они заблудились.
«Возможно, как-то запаниковали. В условиях паники легко действовать беспорядочно. Тогда как важно взять себя в руки, сориентироваться и найти линейный ориентир — например, дорогу или русло реки. Четко следуя по нему, вы обязательно выйдете к людям», — сказал эксперт.
Могли испытать «эффект парадоксального раздевания».
Главная схожесть случаев Усольцевых и группы Дятлова в том, что, скорее всего, причиной является комплекс природных факторов и неправильных действий людей в условиях неустойчивого состояния среды.
Буянов полагает, что поиски Усольцевых могут затянуться до весны-лета, когда сойдёт снег.
Кроме того, эксперт упоминает одно явление, которое может стать причиной быстрой гибели от холода: «Существует, например, эффект парадоксального раздевания, когда на морозе людям кажется, что одежда их охлаждает, и они снимают себе ее, чтобы как-то согреться. Но все только усугубляется, и они еще сильнее замерзают».
Такой эффект наблюдался в группе Дятлова, когда двоих нашли в нижнем белье.
Версии криминала и побега маловероятны.
Версии о том, что Усольцевы могли сбежать или стать жертвой криминала, Буянов считает крайне маловероятными.
Он подчёркивает, что для криминальной версии нужен мотив, и если его нет, она становится очень слабой. Это подтверждается и опытом расследования других трагедий, где криминал часто оказывался надуманным, как это было в случае с группой Дятлова.
Опасность может исходить от животных.
«А вот вариант, что Усольцевы стали жертвой диких зверей допустить можно, хоть это и маловероятно, так как хищники обычно не нападают на группы, как те же медведи. Однако семья пропала в конце сентября, и в это время медведи как раз еще не залегают, нагуливают жир перед зимней спячкой, им нужно наесться как следует», — говорит Буянов.
Он рассказал, что Григорий Федосеев в своей книге «Таёжные повести» описывает, какими свирепыми в тайге могут быть медведи: бывали случаи, что они от голода даже нападали на медведиц, чтобы медвежат съесть.
«Людоеды среди медведей встречаются редко, но всё же они есть. Это может быть уже старое животное, которое не в состоянии добыть себе пропитание, либо раненое. Ещё одна причина: медведь наткнулся на уже мёртвого человека и попробовал. После он становится крайне опасным для других людей. Медведи, кстати, не сразу съедают жертву, прячут в определённом месте. Они любят мясо с душком, то есть немножко полугнилое», — рассказал Буянов.
Существует также опасность, что хищники, мелкие грызуны могут растащить останки погибших, что затруднит их поиски.
Трагедию группы Дятлова спровоцированная лавина.
Для понимания возможного механизма трагедии Усольцевых, Буянов подробно останавливается на случае группы Дятлова, где он видит чисто туристскую трагедию, а не криминал или загадочные явления.
«Выявилась истинная природа этой трагедии: она была связана как с действиями людей, так и с капризами природы», — говорит Буянов.
Он утверждает, что «дятловцев» предупредили об опасности, о пустотах под снегом.
Эксперт считает, что группа сама своими действиями спровоцировала сход лавины (пластовой), оставшись с палатками в лавиноопасной зоне, тогда как безопаснее было разместиться у края леса.
«На хребте выше 800 метров, где не растёт лес, ветра уплотняют снег в так называемые снежные доски. Эти доски кажутся крепкими, но изнутри изъедены трещинами и лежат на слабой, разрушенной снежной подложке. Лавина такого типа может сойти даже на некрутом склоне (18−20 градусов). Группа подрезала пласт снежной доски снизу (на метр), чем и спровоцировала сход, который придавил палатку и нанёс травмы. Далее сработал комплекс факторов: травмы от лавины, арктический циклон (ночью пришли холодные фронты), сильнейший ураганный ветер (10−12 м/с), мороз до −31. Люди выскочили из палатки, потеряв головные уборы и рукавицы. Невозможно было откопать палатку из-за плотного снега и быстрого отказа рук от холода. Трое, попытавшихся вернуться к палатке, погибли, не пройдя и половины пути вверх по склону и против ветра. Остальные постепенно замёрзли внизу. Не хватило ребятам опыта», — рассказал Буянов.
Солнечная активность как «спусковой крючок» катастроф.
Буянов также рассказал aif.ru, как активность солнца может быть связана с исчезновением Усольцевых в красноярской тайге.
«Солнечная активность — это фактор, образно говоря, “спусковой крючок” и “мощнейший триггер” аварий, трагедий и катастроф, так как оказывает сильное воздействие на энергетические процессы», — сказал Буянов.
Как он пояснил, активности Солнца подвержены неустойчивые состояния: как в природе, так и в психике людей.
«Катастрофа происходит, когда неустойчивое погода — ее ухудшение, усиление циклонов, например, во время похода в горах совпадает с энергетическим ударом Солнца. Также такой удар вместе с другими факторами влияет на психику людей, вызывая неврозы и психозы, что, конечно же, может привести к неверным решениям и панике в критических ситуациях», — сказал Буянов.
Таким образом, в случае с Усольцевыми вполне могла сработать цепь случайных совпадений неустойчивости: неправильная оценка опасности, наложение погодных факторов и, возможно, психологический надлом, который был усилен влиянием космической погоды.
Интересно, что 28 сентября, в день пропажи семьи в красноярской тайге, произошла импульсная вспышка на Солнце класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск.
«Аварийность — это вопрос вообще очень непростой. Дело в том, что мы прошли пик солнечной активности где-то в августе-сентябре прошлого года, но повышенная энергетика сохраняется и сейчас. Поэтому и аварийность довольно-таки серьезная», — подытожил Буянов.
Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок этого года. Сергей, Ирина и маленькая Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Больше никто их не видел. Волонтер и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.