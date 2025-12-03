Силы ПВО за ночь ликвидировали 102 дрона ВСУ над территорией РФ

Силы российской противовоздушной обороны сбили за ночь 102 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в Минобороны РФ.
Новость дополняется.
