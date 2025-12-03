Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь ликвидировали 102 дрона ВСУ над территорией РФ

Силы российской противовоздушной обороны сбили за ночь 102 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны сбили за ночь 102 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

Новость дополняется.