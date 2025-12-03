Беспилотники сбили в пяти районах Ростовской области в ночь на 3 декабря

В ночь на среду, 3 декабря, в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области были уничтожены беспилотные летательные аппараты, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, последствия атаки уточняются, но никто из людей не пострадал.
Напомним, 27 ноября в Таганроге прошли траурные церемонии по погибшим при атаке дронов. Прощание прошло на 6-м Линейном проезде и на Большом проспекте города.
В последний путь Дмитрия проводили на Мариупольском кладбище, а Юлию — на Николаевском. На церемониях собрались местные жители, друзья и родственники погибших.
