Сторож новосибирского детсада «Лучик» скончался на рабочем месте

Как сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Новосибирской области Светлана Загузина, по факту произошедшего сформирована комиссия по расследованию несчастного случая. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, включая опросы, осмотр места происшествия и правовой анализ документов, касающихся трудовой деятельности погибшего, в частности его режима работы и отдыха.