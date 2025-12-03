Сторож новосибирского детсада «Лучик» скончался на рабочем месте

В Новосибирске 1 декабря на рабочем месте скончался сотрудник детского сада. Инцидент произошёл вечером в помещении охраны дошкольного учреждения № 249 «Лучик». По предварительной информации, сторож 1961 года рождения почувствовал резкое недомогание, потерял сознание и упал.
Находившиеся в здании коллеги немедленно вызвали скорую помощь. Прибывшие медики в течение получаса проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.
Как сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Новосибирской области Светлана Загузина, по факту произошедшего сформирована комиссия по расследованию несчастного случая. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, включая опросы, осмотр места происшествия и правовой анализ документов, касающихся трудовой деятельности погибшего, в частности его режима работы и отдыха.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщили в пресс-службе ведомства.