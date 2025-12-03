Ричмонд
На нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар из-за БПЛА

К месту прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

Источник: Аргументы и факты

На нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар в результате падения обломков БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Евгений Первышов.

Все случилось в ночное время, уточнил глава региона в мессенджерах.

«На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», — рассказал чиновник.

Накануне пожар из-за украинской беспилотной атаки произошел и в Орловской области на объектах топливно-энергетического комплекса.

