На нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар из-за БПЛА

На нефтебазе в Тамбовской области произошел пожар в результате падения обломков БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Евгений Первышов.
Все случилось в ночное время, уточнил глава региона в мессенджерах.
«На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», — рассказал чиновник.
Накануне пожар из-за украинской беспилотной атаки произошел и в Орловской области на объектах топливно-энергетического комплекса.
