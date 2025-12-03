Водителя автобуса избили после просьбы оплатить проезд в Шымкенте

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого по ст.106 ч.1 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Прокурор в главном судебном заседании изменил обвинение на ст.114 ч.3 УК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Установлено, что подсудимый 12 июня 2025 года на остановке «Бекжан» в Шымкенте, выходя из автобуса № 52, не оплатил проезд. Водитель автобуса, то есть потерпевший, указал на необходимость оплаты проезда. Подсудимый разозлился, оплатил проезд, но, используя нецензурную лексику, потребовал от потерпевшего выйти из автобуса для разговора.
Когда потерпевший вышел из автобуса, подсудимый ударил его в челюсть с левой стороны, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, заключениями экспертиз и другими собранными доказательствами.
Прокурор просил признать подсудимого виновным по ст.114 ч.3 УК и освободить его от уголовной ответственности в связи с примирением сторон и прекращением дела. Потерпевший и подсудимый согласились с позицией прокурора.
Суд признал подсудимого виновным по ст.114 ч.3 УК, прекратил уголовное дело на основании ст. 68 ч.1 УК и освободил его от уголовной ответственности за примирение с потерпевшим и возмещение причиненного вреда. Приговор не вступил в законную силу.