Водителя автобуса избили после просьбы оплатить проезд в Шымкенте

Установлено, что подсудимый 12 июня 2025 года на остановке «Бекжан» в Шымкенте, выходя из автобуса № 52, не оплатил проезд. Водитель автобуса, то есть потерпевший, указал на необходимость оплаты проезда. Подсудимый разозлился, оплатил проезд, но, используя нецензурную лексику, потребовал от потерпевшего выйти из автобуса для разговора.