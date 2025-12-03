Ричмонд
В Приморье задержали мужчину, который ударил ножом фельдшера

Правоохранители задержали мужчину, который нанес ножевые ранения фельдшеру в поселке Кавалерово Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские установили, что 39-летний мужчина поссорился с супругой и нанес ей телесные повреждения, из-за чего женщина вызвала скорую помощь. Когда бригада приехала на место, злоумышленник стал мешать работе медика и нанес ему ножевые ранения, а затем скрылся.

В результате произошедшего фельдшера госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Супруге приморчанина оказали медпомощь и назначили амбулаторное лечение.

Нарушителя разыскали. Его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Материалы проверки переданы по подведомственности для принятия решения.