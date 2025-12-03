Военные за ночь сбили над Россией больше 100 украинских беспилотников

Российские военнослужащие в течение ночи перехватили и ликвидировали над страной 102 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, 26 БПЛА сбили в Белгородской области, 22 — в Брянской, 21 — в Курской.
Еще 16 беспилотных летательных аппаратов было перехвачено в Ростовской области, 7 — в Астраханской, 6 — в Саратовской и 4 — в Воронежской, отметило министерство.
Атаки отражали дежурные средства противовоздушной обороны России.
Тамбовская область, по сообщению губернатора Евгения Первышова, тоже пострадала от беспилотной атаки ВСУ — там из-за обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе.
