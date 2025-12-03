Ричмонд
Россиянин избил жену, а затем ударил ножом приехавшего на вызов фельдшера

Житель Приморского края, напавший на фельдшера с ножом, перед этим избил собственную жену.

Житель Приморского края, напавший на фельдшера с ножом, перед этим избил собственную жену. Инцидент произошёл в посёлке Кавалерово, где 39-летний мужчина во время ссоры нанёс супруге побои, потребовавшие медицинского вмешательства, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Когда на вызов приехал врач, агрессор напал уже на него, несколько раз ударив ножом, после чего попытался скрыться. Правоохранительные органы задержали злоумышленника, у которого ранее уже была судимость.

В настоящее время фельдшер находится в больнице, а пострадавшая женщина получает лечение дома.

