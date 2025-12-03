«Нужно денежку на материал скинуть»: в Челябинской области поймали мошенника, который обманывал автосервисы и водителей

В Троицке Челябинской области задержали ушлого телефонного мошенника. 27-летний мужчина обманул не меньше 15 россиян.
Аферист действовал хитро. Сначала он обзванивал автосервисы по всей стране. Представлялся владельцем автомобиля и называл случайную марку. Если угадывал, и в ремонте действительно такая машина была, обманщик просил сверить данные. Работники автосервиса диктовали ему информацию о клиентах, полагая, что просто подтверждают ее правильность.
Дальше мошенник начинал обзванивать уже водителей, телефоны которых ему так любезно подсказали.
— Объяснял, что мастер звонит по поводу машины, нужно денежку на материал скинуть, — объяснил аферист.
Автовладельцы переводили деньги, полагая, что оплачивают запчасти и расходные материалы. Банковские карты для получения переводов мошенник за символические суммы покупал у бездомных, а присланные водителями деньги сразу обналичивал.
— С целью сокрытия следов преступления подозреваемый около трех месяцев переезжал из одного населенного пункта Челябинской области в другой, продолжая незаконную деятельность, — рассказали в региональном ГУ МВД. — Только на Южном Урале задокументировано 13 фактов мошеннических действий и два — в Тульской области. Полицейские продолжают работу по поиску других потерпевших от противоправных деяний злоумышленника.
После того, как троичанина схватили полицейские и росгвардейцы, он пообещал больше не нарушать закон. Но в прошлом у мужчины несколько судимостей за имущественные преступления, а сейчас его ждет суд за мошенничество в Бурятии. В Челябинской области в отношении автомастера-самозванца также возбудили уголовные дела о мошенничестве.