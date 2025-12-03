«Нужно денежку на материал скинуть»: в Челябинской области поймали мошенника, который обманывал автосервисы и водителей

После того, как троичанина схватили полицейские и росгвардейцы, он пообещал больше не нарушать закон. Но в прошлом у мужчины несколько судимостей за имущественные преступления, а сейчас его ждет суд за мошенничество в Бурятии. В Челябинской области в отношении автомастера-самозванца также возбудили уголовные дела о мошенничестве.