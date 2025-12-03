Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Обломки БПЛА незначительно повредили несколько резервуаров с топливом в Воронежской области, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

Гусев отметил, что минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и в двух районах области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата.

«В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорания не произошло», — написал он в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше