В Новосибирске курьер избил пожилую женщину в подземном переходе

В центре Новосибирска мужчина подошёл к пенсионерке сзади и ударил её ногой в лицо.

Источник: Аргументы и факты

Курьер избил пожилую женщину в подземном переходе в центре Новосибирска, сейчас его разыскивают, сообщили в региональной прокуратуре.

«Прокуратура Центрального района Новосибирска контролирует ход и результаты уголовно-процессуальной проверки, организованной по факту применения насилия в подземном переходе в отношении женщины 1954 года рождения», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Инцидент произошел поздно вечером возле площади Ленина. Мужчина подошёл к пенсионерке сзади и ударил её ногой в лицо, в результате чего женщина упала. При этом она ударилась головой о пол и стену.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в сентябре в СМИ появилась информация о том, что в городе Бердске Новосибирской области курьер напал на женщину и её 15-летнюю дочь. Утверждалось, что мужчина избил потерпевших в подъезде. В связи с этим сообщениями глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.