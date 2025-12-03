В Новосибирске курьер избил пожилую женщину в подземном переходе

Напомним, в сентябре в СМИ появилась информация о том, что в городе Бердске Новосибирской области курьер напал на женщину и её 15-летнюю дочь. Утверждалось, что мужчина избил потерпевших в подъезде. В связи с этим сообщениями глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.