Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370

Лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года.

Источник: Аргументы и факты

В Малайзии планируют возобновить поиски пропавшего рейса MH370, сообщает издание New Straits Times со ссылкой на Министерство транспорта.

Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин на самолете Boeing 777−200, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, среди которых был турист из России.

Предполагается, что лайнер потерпел крушение в южной части Индийского океана. Поисковые операции, которые продолжались три года, финансировались несколькими странами, но обломки воздушного судна так и не были найдены.

В марте этого года малайзийские власти и американская компания Ocean Infinity заключили соглашение о возобновлении поисковых работ. Ocean Infinity намерена исследовать дно океана в течение 55 дней с целью обнаружения обломков самолета.