Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370

Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин на самолете Boeing 777−200, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, среди которых был турист из России.