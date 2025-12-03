Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370

В Малайзии планируют возобновить поиски пропавшего рейса MH370, сообщает издание New Straits Times со ссылкой на Министерство транспорта.
Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин на самолете Boeing 777−200, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, среди которых был турист из России.
Предполагается, что лайнер потерпел крушение в южной части Индийского океана. Поисковые операции, которые продолжались три года, финансировались несколькими странами, но обломки воздушного судна так и не были найдены.
В марте этого года малайзийские власти и американская компания Ocean Infinity заключили соглашение о возобновлении поисковых работ. Ocean Infinity намерена исследовать дно океана в течение 55 дней с целью обнаружения обломков самолета.