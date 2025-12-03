Обломки сбитого БПЛА повредили несколько топливных резервуаров в российском регионе

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата стали причиной незначительных повреждений нескольких топливных резервуаров в Воронежской области.
Как сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале, инцидент произошёл минувшей ночью после того, как дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре БПЛА в небе над Воронежем и двумя районами области.
Глава региона уточнил, что возгорания на месте падения обломков удалось избежать. Ситуация находится под контролем, а повреждения оцениваются как несущественные.
Ранее сообщалось, что в российском регионе загорелась нефтебаза из-за атаки БПЛА ВСУ.
