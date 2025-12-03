Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки сбитого БПЛА повредили несколько топливных резервуаров в российском регионе

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата стали причиной незначительных повреждений нескольких топливных резервуаров в Воронежской области.

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата стали причиной незначительных повреждений нескольких топливных резервуаров в Воронежской области.

Как сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале, инцидент произошёл минувшей ночью после того, как дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре БПЛА в небе над Воронежем и двумя районами области.

Глава региона уточнил, что возгорания на месте падения обломков удалось избежать. Ситуация находится под контролем, а повреждения оцениваются как несущественные.

Ранее сообщалось, что в российском регионе загорелась нефтебаза из-за атаки БПЛА ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше