В Омске школьница перевела мошенникам 12 миллионов рублей

Перепуганная омичка подключилась к видеоконференции под давлением «сотрудника ФСБ». Его внимание сразу же привлек находящийся в комнате металлический сейф. «Офицер» пояснил собеседнице, что все его содержимое будет изъято следователями во время обыска. Поэтому все имущество необходимо срочно задекларировать. В сейфе находились 9 тысяч долларов и ювелирные изделия на сумму 7,5 миллионов рублей.