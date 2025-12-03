В Омске школьница перевела мошенникам 12 миллионов рублей

Омские полицейские возбудили уголовное дело по факту хищения крупной денежной суммы. Мошенники выманили у школьницы все сбережения семьи — 12 миллионов рублей.
За помощью в полицию обратилась 51-летняя жительница Кировского округа. Она рассказала, что неизвестные обманули ее 17-летнюю дочь.
Родители уехали отдыхать в Турцию, а школьница вместе с сестрой остались дома под присмотром дедушки. В конце прошлой недели девушке подступил звонок от работника маркетплейса. Он попросил код из СМС для доставки посылки.
«Школьница назвала цифры, после чего узнала, что ее личный кабинет на портале Госуслуг якобы взломан: мошенники оформили доверенность, — сообщает УМВД России по Омской области. — Из-за их манипуляций семье девушки грозит уголовная ответственность за финансирование терроризма».
Перепуганная омичка подключилась к видеоконференции под давлением «сотрудника ФСБ». Его внимание сразу же привлек находящийся в комнате металлический сейф. «Офицер» пояснил собеседнице, что все его содержимое будет изъято следователями во время обыска. Поэтому все имущество необходимо срочно задекларировать. В сейфе находились 9 тысяч долларов и ювелирные изделия на сумму 7,5 миллионов рублей.
«Спецоперация» началась. Под руководством мошенников, школьница приобрела новый телефон и скачала приложение «Центрального банка». Она обменяла валюту на рубли и перевела на счета аферистов более 4,5 миллионов рублей. А дорогие часы, золотые цепи и другие украшения упаковала в коробку и отправила транспортной компанией в Московскую область.
«Родители школьницы узнали об этой истории… от мошенников, — рассказали подробности в полиции. — Они написали им сообщение, цинично подчеркивая беспокойство дочери.».
Уголовное дело возбуждено по статьй 159 УК РФ. Расследование продолжается.