Курьер пнул ногой пенсионерку в лицо в российском городе и сбежал

В подземном переходе на площади Ленина в Новосибирске курьер нанес удар пожилой женщине. Запись инцидента распространил телеграм-канал «АСТ-54 Black».
По имеющейся информации, происшествие случилось утром 1 декабря. На кадрах видно, как мужчина, одетый в фирменную форму доставки, резко наносит удар ногой в лицо проходящей мимо пенсионерке. Женщина падает на пол и ударяется о стену. Данных о состоянии пострадавшей пока нет.
Мотивы нападения не выяснены. После публикации видео стало известно, что этот же мужчина ранее плевал в прохожих и проявлял признаки неадекватного поведения на улице.
Полиция устанавливает личность нападавшего и проверяет все обстоятельства. В региональном управлении МВД сообщили о начале необходимых мероприятий по розыску. Прокуратура подтвердила, что ищет местонахождение злоумышленника и оценивает случившееся.
Телеграм-канал опубликовал и второй ролик: на нём, по версии авторов, тот же курьер вступает в конфликт с группой мужчин, получая в ответ угрозы.
