Курьер пнул ногой пенсионерку в лицо в российском городе и сбежал

По имеющейся информации, происшествие случилось утром 1 декабря. На кадрах видно, как мужчина, одетый в фирменную форму доставки, резко наносит удар ногой в лицо проходящей мимо пенсионерке. Женщина падает на пол и ударяется о стену. Данных о состоянии пострадавшей пока нет.