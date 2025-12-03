Ричмонд
Курьер пнул ногой пенсионерку в лицо в российском городе и сбежал

В подземном переходе на площади Ленина в Новосибирске курьер нанес удар пожилой женщине.

В подземном переходе на площади Ленина в Новосибирске курьер нанес удар пожилой женщине. Запись инцидента распространил телеграм-канал «АСТ-54 Black».

По имеющейся информации, происшествие случилось утром 1 декабря. На кадрах видно, как мужчина, одетый в фирменную форму доставки, резко наносит удар ногой в лицо проходящей мимо пенсионерке. Женщина падает на пол и ударяется о стену. Данных о состоянии пострадавшей пока нет.

Мотивы нападения не выяснены. После публикации видео стало известно, что этот же мужчина ранее плевал в прохожих и проявлял признаки неадекватного поведения на улице.

Полиция устанавливает личность нападавшего и проверяет все обстоятельства. В региональном управлении МВД сообщили о начале необходимых мероприятий по розыску. Прокуратура подтвердила, что ищет местонахождение злоумышленника и оценивает случившееся.

Телеграм-канал опубликовал и второй ролик: на нём, по версии авторов, тот же курьер вступает в конфликт с группой мужчин, получая в ответ угрозы.

