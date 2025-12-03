Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА

В Самарской области на несколько часов «закрывали» небо.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ночью в среду, 3 декабря, объявили опасность атаки БПЛА. Небо для приема и выпуска воздушных судов было закрыто, сообщает представитель Росавиации.

— Ограничения в международном аэропорту «Курумоч» сняли спустя несколько часов, — указали в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по региону также спустя шесть часов объявили отбой опасности БПЛА. Напомним, в случае обнаружения обломков или частей беспилотника, местным жителям рекомендуют незамедлительно покинуть место происшествия. Кроме того, в губернии возможны перебои в работе мобильной сети. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше