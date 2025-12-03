В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА

В Самарской области ночью в среду, 3 декабря, объявили опасность атаки БПЛА. Небо для приема и выпуска воздушных судов было закрыто, сообщает представитель Росавиации.
— Ограничения в международном аэропорту «Курумоч» сняли спустя несколько часов, — указали в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по региону также спустя шесть часов объявили отбой опасности БПЛА. Напомним, в случае обнаружения обломков или частей беспилотника, местным жителям рекомендуют незамедлительно покинуть место происшествия. Кроме того, в губернии возможны перебои в работе мобильной сети. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности.
