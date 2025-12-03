В Челябинской области мужчина отравился во время пожара

В кыштымском поселке Каолиновый ранним утром 3 декабря произошел пожар. Огонь вспыхнул в трехэтажном доме — загорелась кухня в квартире на нижнем этаже. Проходивший мимо горожанин заметил идущий из окна дым и позвонил в экстренные службы.
Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, тушить огонь на двух спецмашинах приехали 10 человек. По предварительной версии, причиной пожара стали неправильно установленные на кухне электроприборы.
Пострадал хозяин квартиры. Он отравился продуктами горения. Пожарные оказали мужчине первую помощь, а потом передали врачам.