Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области мужчина отравился во время пожара

В Кыштыме загорелась квартира в трехэтажке, пострадал мужчина.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В кыштымском поселке Каолиновый ранним утром 3 декабря произошел пожар. Огонь вспыхнул в трехэтажном доме — загорелась кухня в квартире на нижнем этаже. Проходивший мимо горожанин заметил идущий из окна дым и позвонил в экстренные службы.

Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, тушить огонь на двух спецмашинах приехали 10 человек. По предварительной версии, причиной пожара стали неправильно установленные на кухне электроприборы.

Пострадал хозяин квартиры. Он отравился продуктами горения. Пожарные оказали мужчине первую помощь, а потом передали врачам.