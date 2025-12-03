В Челябинской области мужчина отравился во время пожара

В кыштымском поселке Каолиновый ранним утром 3 декабря произошел пожар. Огонь вспыхнул в трехэтажном доме — загорелась кухня в квартире на нижнем этаже. Проходивший мимо горожанин заметил идущий из окна дым и позвонил в экстренные службы.