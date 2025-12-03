Ричмонд
Силы ПВО уничтожили за ночь 102 украинских беспилотника над регионами России

26 дронов ВСУ уничтожили российские ПВО ночью 3 декабря в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны сбили и уничтожили над регионами страны 102 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Большую часть БПЛА противника, 26 единиц, российские военные ликвидировали в Белгородской области, 22 дрона — в Брянской, 21 — в Курской областях.

Кроме того, 16 беспилотников противника было уничтожено в Ростовской области, еще семь — в Астраханской, шесть — в Саратовской и четыре — в Воронежской областях.

Накануне в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на Туапсинский округ пострадали два человека.

Позже российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Крыма в течение трех часов.

