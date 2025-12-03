Силы ПВО уничтожили за ночь 102 украинских беспилотника над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны сбили и уничтожили над регионами страны 102 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Большую часть БПЛА противника, 26 единиц, российские военные ликвидировали в Белгородской области, 22 дрона — в Брянской, 21 — в Курской областях.
Кроме того, 16 беспилотников противника было уничтожено в Ростовской области, еще семь — в Астраханской, шесть — в Саратовской и четыре — в Воронежской областях.
Накануне в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на Туапсинский округ пострадали два человека.
Позже российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Крыма в течение трех часов.