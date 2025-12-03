Ричмонд
Ночной пожар в девятиэтажке в Туймазах: спасены три человека

В Башкирии спасли трех человек во время пожара в девятиэтажке.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 3 декабря, в башкирском городе Туймазы произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Огнеборцам удалось спасти трех человек с помощью автоподъемника, еще 20 человек, включая шестерых детей, самостоятельно эвакуировались по лестнице.

Как сообщает МЧС Башкирии, возгорание произошло трехкомнатной квартире на первом этаже дома по улице Мичурина.

Пожарные МЧС и Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям ликвидировали открытое горение на площади десяти квадратных метров.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины и точные обстоятельства происшествия устанавливает дознаватель МЧС.

Чрезвычайное ведомство напоминают жителям основные правила пожарной безопасности: не оставлять заряжаться гаджеты на ночь, не засыпать с сигаретой в руках и установить в квартире пожарный извещатель, который своим громким сигналом разбудит при первых признаках возгорания.

