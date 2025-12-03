Ночной пожар в девятиэтажке в Туймазах: спасены три человека

Сегодня ночью, 3 декабря, в башкирском городе Туймазы произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Огнеборцам удалось спасти трех человек с помощью автоподъемника, еще 20 человек, включая шестерых детей, самостоятельно эвакуировались по лестнице.
Как сообщает МЧС Башкирии, возгорание произошло трехкомнатной квартире на первом этаже дома по улице Мичурина.
Пожарные МЧС и Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям ликвидировали открытое горение на площади десяти квадратных метров.
Пострадавших в результате пожара нет. Причины и точные обстоятельства происшествия устанавливает дознаватель МЧС.
Чрезвычайное ведомство напоминают жителям основные правила пожарной безопасности: не оставлять заряжаться гаджеты на ночь, не засыпать с сигаретой в руках и установить в квартире пожарный извещатель, который своим громким сигналом разбудит при первых признаках возгорания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.