Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Щелоков рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП на М-12

Среди них есть ребенок.

Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Глава Арзамаса Александр Щелоков рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области, где вечером 2 декабря столкнулись два автобуса и несколько машин, в том числе фура.

По уточненным данным, которые Щелоков приводит в своем телеграм-канале, пострадали 12 человек — все они были доставлены в медучреждения города машинами скорой помощи. Среди пострадавших — двое взрослых с переломами ног, их состояние оценивается как средней тяжести, ещё двое получили более лёгкие травмы. Также в аварии пострадал 13-летний ребёнок — у него диагностирован закрытый перелом руки.

Для восьми человек с ушибами и ссадинами медики оказали первичную помощь прямо в травмпункте Арзамасской центральной городской больницы. В настоящее время все пациенты размещены в городском травматологическом центре и находятся под наблюдением врачей.