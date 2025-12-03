Мэр Щелоков рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП на М-12

Глава Арзамаса Александр Щелоков рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области, где вечером 2 декабря столкнулись два автобуса и несколько машин, в том числе фура.
По уточненным данным, которые Щелоков приводит в своем телеграм-канале, пострадали 12 человек — все они были доставлены в медучреждения города машинами скорой помощи. Среди пострадавших — двое взрослых с переломами ног, их состояние оценивается как средней тяжести, ещё двое получили более лёгкие травмы. Также в аварии пострадал 13-летний ребёнок — у него диагностирован закрытый перелом руки.
Для восьми человек с ушибами и ссадинами медики оказали первичную помощь прямо в травмпункте Арзамасской центральной городской больницы. В настоящее время все пациенты размещены в городском травматологическом центре и находятся под наблюдением врачей.