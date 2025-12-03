ВС рассмотрит жалобу защиты Лурье по делу о квартире Долиной

Верховный суд (ВС) России проверит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов, которые признали недействительной сделку купли-продажи квартиры народной артистки Ларисы Долиной. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в суде.
На заседании Совета судей глава Следственного комитета председатель ВС Игорь Краснов заявил, что суды должны избегать решений, которые могут стать основой для мошеннических или других противоправных схем.
— Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан… нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон, — подчеркнул источник RT.
Адвокат Александр Добровинский заявил, что разгоревшийся скандал вокруг певицы Ларисы Долиной, по его мнению, во многом связан с тем, что юристы певицы вовремя не выступили с четкими разъяснениями.
«Вечерняя Москва» рассказала, как злоумышленники попытались «забрать» квартиру у Долиной и как мошенники хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах.
Из-за кейса российской исполнительницы в стране появился «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».