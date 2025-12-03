Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС рассмотрит жалобу защиты Лурье по делу о квартире Долиной

Верховный суд (ВС) России проверит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов, которые признали недействительной сделку купли-продажи квартиры народной артистки Ларисы Долиной. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в суде.

Верховный суд (ВС) России проверит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов, которые признали недействительной сделку купли-продажи квартиры народной артистки Ларисы Долиной. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в суде.

На заседании Совета судей глава Следственного комитета председатель ВС Игорь Краснов заявил, что суды должны избегать решений, которые могут стать основой для мошеннических или других противоправных схем.

— Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан… нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон, — подчеркнул источник RT.

Адвокат Александр Добровинский заявил, что разгоревшийся скандал вокруг певицы Ларисы Долиной, по его мнению, во многом связан с тем, что юристы певицы вовремя не выступили с четкими разъяснениями.

«Вечерняя Москва» рассказала, как злоумышленники попытались «забрать» квартиру у Долиной и как мошенники хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах.

Из-за кейса российской исполнительницы в стране появился «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше