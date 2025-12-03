Массовое ДТП произошло на улице Байкальской в Иркутске

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. КП-Иркутск сделала запрос в Госавтоинспекцию, продолжаем следить за ситуацией. А в это время движение на центральных улицах парализовало. Водители замерли в ожидании на Советской, Байкальской и Декабрьских Событий.