Массовое ДТП произошло на улице Байкальской в Иркутске днем 3 декабря. В сети публикуют кадры с места аварии — предварительно, столкнулись сразу шесть машин. Среди них автобус и две маршрутки. Сейчас там работают госавтоинспекторы, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. КП-Иркутск сделала запрос в Госавтоинспекцию, продолжаем следить за ситуацией. А в это время движение на центральных улицах парализовало. Водители замерли в ожидании на Советской, Байкальской и Декабрьских Событий.
— Я уже вижу, как стареют дети в машинах, — смеются водители.
Будьте осторожнее на дорогах! Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов — быть внимательнее. На улице гололед.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что спустя три дня рассосалась пробка на трассе «Байкал», ранее там собралось около 10 тысяч машин.