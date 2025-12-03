Ричмонд
В столкновении с поездом на железнодорожном переезде в Омске пострадала женщина

Пассажирка «Тойоты» госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Источник: Комсомольская правда

«КП Омск» стали известны детали сегодняшнего ночного происшествия на железнодорожном переезде в Омске. В столкновении с поездом пострадала женщина.

Как сообщили «КП Омск» в региональном миздраве, пострадавшая — пассажирка угодившей под поезд «Тойоты». Женщина сидела на переднем сидении, когда произошло столкновение машины с железнодорожным составом. Пострадавшая госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести. Оказывается медицинская помощь.

Напомним, ЧП произошло сегодня, 3 декабря, в 2 часа ночи на станции Комбинатская в Нефтяниках. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, водитель выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.