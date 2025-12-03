В столкновении с поездом на железнодорожном переезде в Омске пострадала женщина

Как сообщили «КП Омск» в региональном миздраве, пострадавшая — пассажирка угодившей под поезд «Тойоты». Женщина сидела на переднем сидении, когда произошло столкновение машины с железнодорожным составом. Пострадавшая госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести. Оказывается медицинская помощь.