Гусев: В Воронежской области повреждены резервуары с топливом после атаки ВСУ

В Воронежской области в результате ночной атаки были повреждены несколько резервуаров с горючим. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, инцидент произошел в одном из районов. Губернатор уточнил, что повреждения являются незначительными.
Александр Гусев также заверил, что возгорания удалось избежать. Предварительные данные говорят об отсутствии пострадавших.
В эту же ночь попытку атаки беспилотниками отразили и в соседней Тамбовской области. Об этом проинформировал глава региона Евгений Первышов.
Он написал, что падение обломков одного из сбитых дронов привело к возгоранию на территории предприятия. Губернатор назвал произошедшее результатом действий киевского режима.
Пожар, по данным властей, произошел на местной нефтебазе. Ситуация сейчас взята под контроль.