Гусев: В Воронежской области повреждены резервуары с топливом после атаки ВСУ

В результате атаки украинских дронов по Воронежской области никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области в результате ночной атаки были повреждены несколько резервуаров с горючим. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, инцидент произошел в одном из районов. Губернатор уточнил, что повреждения являются незначительными.

Александр Гусев также заверил, что возгорания удалось избежать. Предварительные данные говорят об отсутствии пострадавших.

В эту же ночь попытку атаки беспилотниками отразили и в соседней Тамбовской области. Об этом проинформировал глава региона Евгений Первышов.

Он написал, что падение обломков одного из сбитых дронов привело к возгоранию на территории предприятия. Губернатор назвал произошедшее результатом действий киевского режима.

Пожар, по данным властей, произошел на местной нефтебазе. Ситуация сейчас взята под контроль.