Жертве мошенника под Воронежем списали почти 300 тысяч рублей кредитного долга

Пенсионерка сообщила злоумышленнику код из СМС, и на нее оформили займ.

Источник: Комсомольская правда

Грибановский районный суд встал на сторону местной жительницы после того, как телефонные аферисты оформили на нее кредит в 275,6 тысячи рублей. Договор признали недействительным, обязав банк списать задолженность. Приговор еще не вступил в законную силу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 2 декабря.

В феврале 2023-го пенсионерке позвонила в соцсети ее «знакомая»: на самом деле это был злоумышленник, с похожим голосом. Мошенник пообещал ей социальную выплату в 5 000 рублей. Женщину попросили отправить номер банковской карты и код из СМС. Она это и сделала. Потом ей сказали, что карта будет заблокирована на 10 дней для «проверки».

Когда пенсионерка узнала, что от ее имени оформили кредит на сумму 275 656 рублей под 24% годовых, мошенники уже успели снять 150 000 рублей наличными и скрыться.

Пострадавшая сразу обратилась сначала в банк и полицию, затем и в суд — с требованием аннулировать кредитный договор и списать долг. Суд пенсионерку поддержал и посчитал, что банк не предпринял достаточных мер для защиты клиента. Кредит оформили очень быстро (сразу после подтверждения нового номера телефона в системе), а банк не заблокировал эти операции, хотя они выглядели подозрительными.