Жертве мошенника под Воронежем списали почти 300 тысяч рублей кредитного долга

В феврале 2023-го пенсионерке позвонила в соцсети ее «знакомая»: на самом деле это был злоумышленник, с похожим голосом. Мошенник пообещал ей социальную выплату в 5 000 рублей. Женщину попросили отправить номер банковской карты и код из СМС. Она это и сделала. Потом ей сказали, что карта будет заблокирована на 10 дней для «проверки».