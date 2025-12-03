В Уфе бывший воспитатель избила детей

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, во время прогулки двое воспитанников из группы не слушались, поэтому воспитатель применила в отношении них физическое насилие. События были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Родители одного из детей обратились в Следственный комитет.