Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе бывший воспитатель избила детей

Суд вынес приговор экс-сотруднице частного детского сада Уфы. Она признана виновной в двух эпизодах нанесения побоев.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, во время прогулки двое воспитанников из группы не слушались, поэтому воспитатель применила в отношении них физическое насилие. События были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Родители одного из детей обратились в Следственный комитет.

Женщина признала вину. Суд приговорил ее к 400 часам обязательных работ с лишением права заниматься воспитательной и педагогической деятельностью в течение 3 лет.

Ранее в Башкирии заведующая детсадом получила взятки на сумму более 3 млн рублей.