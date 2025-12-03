В Тюмени задержан гендиректор предприятия за незаконную рубку леса

В июле 2024 года он выкупил у гражданки Ф. древесину, произрастающую на делянке Нижнетавдинского лесничества, предоставленную ей для заготовки древесины. «При этом Андрей Х. достоверно знал, что гражданка Ф. указанными лесными насаждениями пользоваться не будет», — говорится в сообщении Тюменского областного суда. Всего Андрей Х. организовал вырубку 100 кубометров леса.