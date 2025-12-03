Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени задержан гендиректор предприятия за незаконную рубку леса

В Нижнетавдинском районном суде избрали меру пресечения гендиректору тюменского ООО «Р.» Андрею Х. Он заключен под стражу за незаконную рубку леса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

В Тюмени арестовали бизнесмена, который незаконно вырубил сотни кубометров леса.

В Нижнетавдинском районном суде избрали меру пресечения гендиректору тюменского ООО «Р.» Андрею Х. Он заключен под стражу за незаконную рубку леса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

«Андрей, являясь генеральным директором ООО “Р.”, с целью получения имущественной выгоды, выразившейся в минимизации затрат для своей лесоперерабатывающей деятельности и получения максимальной прибыли, принял решение приобретать лесные насаждения, предоставленные гражданам по заключенным договорам купли-продажи для собственных нужд», — сказано в пресс-релизе.

В июле 2024 года он выкупил у гражданки Ф. древесину, произрастающую на делянке Нижнетавдинского лесничества, предоставленную ей для заготовки древесины. «При этом Андрей Х. достоверно знал, что гражданка Ф. указанными лесными насаждениями пользоваться не будет», — говорится в сообщении Тюменского областного суда. Всего Андрей Х. организовал вырубку 100 кубометров леса.